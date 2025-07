Calciomercato Inter U23 il futuro di Stuckler ancora in bilico Il giocatore vuole la B Vicenza e nerazzurri in attesa

Calciomercato Inter U23: Stuckler, il classe 2004 della Cremonese resta nel mirino del Vicenza e dell’Inter U2, ma il sogno del giocatore è la Serie B. Il nome di Lucas Stuckler, attaccante classe 2004 di proprietà della Cremonese, continua a circolare con insistenza nei radar delle squadre di Serie C, ma il giovane centravanti aspetta una chiamata dalla Serie B. A riferirlo è Trivenetogoal, che sottolinea come il profilo dell’ex Giana Erminio resti molto apprezzato sul mercato, dopo una stagione positiva nel girone A della Serie C. Con la maglia della Giana Erminio, Stuckler ha messo in mostra ottime qualità fisiche, senso del gol e grande abnegazione tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter U23, il futuro di Stuckler ancora in bilico. Il giocatore vuole la B, Vicenza e nerazzurri in attesa

