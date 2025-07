Calciomercato Inter Tuttosport proposta congrua per Lookman | adesso l’Atalanta riflette!

Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997 dell' Atalanta, è sempre piĂą al centro del progetto di rafforzamento offensivo del calciomercato Inter. Nelle ultime ore, i dirigenti nerazzurri hanno formalizzato una nuova proposta da 42 milioni di euro piĂą 3 di bonus, per provare a convincere il club bergamasco a cedere il talento nigeriano, protagonista assoluto della passata stagione. La notizia arriva da Tuttosport, che sottolinea come i buoni rapporti tra i due club, e la disponibilitĂ dell'Atalanta a valutare il sacrificio del giocatore, possano rivelarsi elementi decisivi per arrivare alla fumata bianca.

