Calciomercato Inter nuovo rinforzo per il settore giovanile! Ufficiale Filippo Cattaneo dal Sarnico | classe 2009

Calciomercato Inter, nuovo talento in arrivo per il vivaio nerazzurro: dal Sarnico arriva Filippo Cattaneo centrocampista classe 2009. Il calciomercato Inter guarda al futuro e continua a rafforzare il proprio settore giovanile con colpi miratie prospettici. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato l’arrivo di Filippo Cattaneo, giovane centrocampista centrale classe 2009, proveniente dall’ AC Sarnico, societĂ nota per la valorizzazione dei talenti lombardi, militante nel girone B di Serie D. Il trasferimento del ragazzo, cresciuto nell’ultima stagione nell’ Under 16 Elite del Sarnico, è stato confermato direttamente dal club bergamasco attraverso i propri canali social. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nuovo rinforzo per il settore giovanile! Ufficiale Filippo Cattaneo dal Sarnico: classe 2009

