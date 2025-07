Calciomercato Inter non tramonta la pista Nkunku! È lui la vera alternativa a Lookman | la rivelazione di Moretto

sui piani dei nerazzurri. Il calciomercato Inter continua a ruotare attorno alla ricerca di un attaccante da inserire nel nuovo sistema tattico di Cristian Chivu, che punta a schierare i suoi con il 3-4-2-1. Il nome in cima alla lista resta Ademola Lookman, esterno offensivo classe 1997, reduce da un’ottima stagione con l’ Atalanta. Dopo i primi contatti, nella giornata di ieri è arrivata un’offerta scritta da 42 milioni di euro più 3 di bonus, che ora è al vaglio della dirigenza bergamasca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non tramonta la pista Nkunku! È lui la vera alternativa a Lookman: la rivelazione di Moretto

