Calciomercato Inter | Lookman vuole solo i nerazzurri le parole di Zazzaroni sulla trattativa

Calciomercato Inter, Ivan Zazzaroni svela i retroscena dell’operazione: rilancio avvenuto, l’Atalanta resiste ma il giocatore ha fatto la sua scelta. Il calciomercato Inter ruota sempre di piĂą attorno ad Ademola Lookman, il nome in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu per rafforzare l’attacco in vista della stagione 202526. L’ Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro, una cifra ritenuta alta in viale della Liberazione, ma la volontĂ del calciatore potrebbe fare la differenza. A fare il punto è stato Ivan Zazzaroni in un editoriale pubblicato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, che ha rivelato alcuni dettagli interessanti sullo stato attuale della trattativa: «Retegui ha scombussolato i piani, l’Atalanta ha offerto piĂą soldi dell’Inter, ma Lookman vuole solo l’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com

