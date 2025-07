Calciomercato Inter il tesoretto delle cessioni sale a 18 milioni | obiettivo Leoni più vicino?

Calciomercato Inter, dopo Stankovic e Buchanan, i nerazzurri puntano a finanziare il colpo dal Parma con un’altra uscita. Il calciomercato Inter in uscita inizia a produrre i primi frutti. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il trasferimento di Tajon Buchanan al Villarreal: operazione da 8,5 milioni di euro, con l’aggiunta di un 20% sulla futura rivendita a favore del club nerazzurro. Un’uscita attesa e in linea con le strategie societarie, che porta nuove risorse da reinvestire. L’addio dell’esterno canadese segue di pochi giorni quello di Aleksandar Stankovic, ceduto al Club Bruges per 9,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il tesoretto delle cessioni sale a 18 milioni: obiettivo Leoni piĂą vicino?

