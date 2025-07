Calciomercato Inter il Newcastle pronto all’assalto di queto big dopo la cessione di Isak!

Calciomercato Inter, il Newcastle pronto all’assalto di un centrocampista titolarissimo dell’Inter dopo la cessione di Isak! Ecco chi è. Dopo aver blindato Hakan Çalhano?lu e lavorato per chiudere l’operazione Ademola Lookman, l’ Inter si prepara ora a resistere all’assalto per uno dei suoi uomini chiave: Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, classe 1997, è finito nel mirino del Newcastle, pronto a cambiare volto alla propria rosa in caso di cessione di Alexander Isak. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, i Magpies potrebbero incassare fino a 150 milioni di euro dal Liverpool, interessato al centravanti svedese giĂ d’accordo con i Reds fino al 2030. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Newcastle pronto all’assalto di queto big dopo la cessione di Isak!

