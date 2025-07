Calciomercato Genoa De Winter vicino all’addio? Quel club vuole fare sul serio

Calciomercato Genoa: occhi puntati su De Winter, possibile affare con l’Inter. La situazione attuale dei rossoblu Il calciomercato Genoa potrebbe presto vivere una nuova fase calda, con il difensore Koni De Winter al centro di interessi importanti. Il belga classe 2002, uno dei pilastri della retroguardia rossoblĂą, è infatti finito nel mirino dell’Inter, pronta a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, De Winter vicino all’addio? Quel club vuole fare sul serio

