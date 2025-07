Calciomercato Fiorentina Beltran potrebbe essere ceduto Accordo quasi raggiunto con quella squadra

Calciomercato Fiorentina: trattativa avanzata per Beltrán, ora serve il sì del giocatore. La situazione Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi su fronti internazionali, con un obiettivo di primo piano per l’attacco: Lucas Beltrán. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club viola e il Flamengo è in fase avanzata, ma resta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Beltran potrebbe essere ceduto. Accordo quasi raggiunto con quella squadra

In questa notizia si parla di: calciomercato - fiorentina - beltran - potrebbe

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Calciomercato Fiorentina, nel mirino per rinforzare la fascia. Nadir Zortea obiettivo numero uno in vista dell’estate.

Quanto guadagna De Gea dopo il rinnovo con la Fiorentina | Calciomercato - 2025-05-30 23:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Su #Beltran si fionda il #Flamengo Secondo @DiMarzio, la trattativa sarebbe già in fase molto avanzata: all’appello mancherebbe solo il sì dell’attaccante argentino #Fiorentina ?Cosa ne pensate? https://violanews.com/calciomercato/news-calciomer Vai su X

Dodò all'Inter? Non è certo una novità per ViolaFun e SpaceViola.com | Fiorentina l'ottimo Lepore lo diceva ad aprile... https://www.facebook.com/watch/?v=999945518912272 #Fiorentina #calciomercato #ForzaViola #firenze #violapark #dodo #Inter Vai su Facebook

Fiorentina, fase avanzata per la cessione di un attaccante; Fiorentina, via libera alla trattativa per cedere Beltran: dialoghi col Botafogo; Beltran lascia il ? Offerta dal Brasile, la situazione.

Fiorentina, trattativa in stato avanzato tra Beltran e il Flamengo. Calciomercato news - L'unico grande ostacolo rimasto è rappresentato dalla volontà del ... Scrive sport.sky.it

Calciomercato Fiorentina, Beltran potrebbe essere ceduto. Accordo quasi raggiunto con quella squadra - La situazione Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi su fronti internazionali, con un obiettivo di pr ... Come scrive calcionews24.com