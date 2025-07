Calciomercato Bologna chi sarà il dopo Ndoye? Ecco le ultime novità in casa rossoblu

Calciomercato Bologna: dopo Ndoye, caccia a quattro rinforzi. La situazione attuale Il calciomercato Bologna entra nel vivo dopo la cessione di Dan Ndoye, destinato a lasciare un vuoto significativo nell'organico rossoblù. Con l'uscita dell'esterno svizzero e le possibili partenze di altri tre giocatori – Posch, Aebischer ed El Azzouzi – la società felsinea si trova

Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra - Calciomercato Bologna: asta internazionale per Dan Ndoye. L’attaccante potrebbe lasciare i rossoblu Il calciomercato Bologna entra nel vivo con un vero e proprio duello internazionale per Dan Ndoye.

Calciomercato Bologna, Sartori non bada a spese: due fuoriclasse argentini nel mirino della squadra rossoblu - Calciomercato Bologna, Sartori è pronto a fare due colpi dall’Argentina per potenziare ulteriormente la rosa rossoblu Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Bologna.

Calciomercato Milan, contatto con il Bologna: ecco tutti i nomi in ballo - In occasione della sfida di Serie A Milan e Bologna avranno un contatto diretto: ecco i nomi in ballo in vista del prossimo calciomercato

Il Napoli non molla Ndoye del Bologna, a breve ci sarà un rilancio: i dettagli – Sky; Napoli-Bologna, c'è distanza per Ndoye e Beukema: ecco quanto chiedono i rossoblù; Ndoye, sarà braccio di ferro tra Napoli e Bologna! Restano valide le alternative – Sky.