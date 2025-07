Calciomercato Accomando | Attaccante il Milan prenderà uno di questi

Orazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ha fatto il punto sul Milan e la sua ricerca di un bomber. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Accomando: “Attaccante, il Milan prenderĂ uno di questi”

In questa notizia si parla di: calciomercato - accomando - milan - attaccante

Calciomercato Milan, Accomando rivela: “Chiesa e l’obiettivo per la panchina” - Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Milan ha fissato il suo primo obiettivo per la panchina e ci sono novità per Federico Chiesa

Calciomercato Milan, Accomando: “Nuovi contatti con gli agenti di Jackson” - Calciomercato Milan, Orazio Accomando rivela: primi contatti con gli agenti di Nicolas Jackson. I rossoneri valutano l’affare

Accomando: Contatto Milan con l'agente di Jackson: si cerca la formula giusta; Accomando: L'arrivo di Mbeumo spazza i dubbi: Hojlund lascerà lo United. Milan e Juve alla finestra; Calciomercato Milan, l’esperto: “Lucca sarà protagonista!”.

Svolta Milan: scelto il nuovo attaccante, non è Vlahovic - Emergono dei nuovi retroscena relativi al possibile nuovo colpo dei rossoneri che stanno pensando di investire appena 35 milioni di euro. Si legge su calciomercatoweb.it

Calciomercato Milan, nuovo contatto con Nicolas Jackson? - Calciomercato Milan, oggi c’è stato un nuovo importante contatto di Tare con Nicolas Jackson: nome ancora in lista Il calciomercato Milan sta perseguendo attivamente l’attaccante del Chelsea Nicolas J ... Lo riporta milannews24.com