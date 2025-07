Calcio la festa a Londra per la nazionale femminile inglese dopo la vittoria degli Europei

Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Londra ai festeggiamenti della nazionale femminile inglese, che domenica si è confermata campionessa d'Europa: due imponenti ali di folla hanno scortato il bus scoperto delle Leonesse, che a passo d'uomo hanno raggiunto Buckingham Palace attraverso l'imponente viale The Mall, stracolmo di tifosi. In un tripudio di fumogeni, canti e bandiere di San Giorgio, le ragazze del calcio inglese sono state portate in trionfo da tantissimi appassionati, in un numero tale che mai si era visto in occasioni di imprese sportive al femminile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Calcio, la festa a Londra per la nazionale femminile inglese dopo la vittoria degli Europei

Regno Unito, principe William fa visita alla nazionale femminile inglese di calcio - Il principe William fa visita alla nazionale femminile inglese di calcio, in vista degli Europei. Il torneo si disputerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio in Svizzera e le ‘Leonesse’ sono le campionesse in carica.

Euro2025, la nazionale inglese femminile in videochiamata con il premier Starmer - La Nazionale inglese di calcio festeggia la vittoria a Euro2025. Le Lionesses hanno vinto il titolo per la seconda volta di fila.

