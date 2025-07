Calcio Forlì in apprensione | si teme uno stop per il capitano Arriva un giovane innesto tra i pali

Mercato ancora in fermento per il Forlì Calcio che nella giornata di mercoledì ha annunciato di aver trovato l’accordo per il prestito annuale del portiere Simone Calvani. L’estremo difensore classe 2005 nato il 16 maggio 2005 a Roma, ha mosso i primi passi nell’Urbetevere, passando al Genoa nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - forlì - apprensione - teme

Calcio, parte forte la prevendita per Forlì-Sambenedettese: oltre 700 biglietti venduti - È partita col botto la prevendita per l'incontro valido per la Poule Scudetto che vedrà affrontarsi Forlì e Sambenedettese domenica alle 18 (non più alle 15) presso lo stadio "Morgagni"; il Forlì Calcio fa sapere infatti che nella prima giornata di libera vendita sono stati staccati 700 tagliandi.

Calcio a 5, travolto il Parma City con un monologo biancorosso: il Forlì alza al cielo la Coppa Memorial Velez - Una serata magica, di quelle che resteranno scolpite nella storia del Calcio a cinque Forlì. Ieri sera, nella cornice carica di emozione della palestra Corticella di Bologna, i biancorossi del presidente Decimo Bellini hanno alzato al cielo il Memorial Alfonso Velez, la Coppa del Comitato.

Calcio, il Forlì conferma mister Miramari - Forlì, 12 maggio 2025 – Alessandro Miramari siederà sulla panchina del Forlì anche nel campionato 2025/26.

Calcio, Forlì in apprensione: si teme uno stop per il capitano. Arriva un giovane innesto tra i pali.