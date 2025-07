Calcio a 5 Luca Valentini rinnova col Forlì | grinta versatilità e cuore per un’altra stagione

Dopo una stagione in cui si è sempre fatto trovare pronto e si è distinto per grande disponibilitĂ e spirito di sacrificio, arriva la conferma: Luca Valentini vestirĂ la maglia dei Galletti anche per la prossima stagione. Il pivot faentino classe 1999, tornato al futsal la scorsa estate dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: stagione - luca - valentini - calcio

“Se fosse arrivato prima Ranieri, la Roma sarebbe già in Champions”. Massimo De Luca accende il finale di stagione giallorosso - Nel calcio, come nella vita d’altronde, arrivano dei momenti in cui si è chiamati ad affrontare prove di estrema difficoltà .

Negli Stati Uniti sono stati registrati ascolti record per il remake della serie italiana, con Molly Parker nei panni della dottoressa Amy Larsen. La serie mantiene l'essenza della versione italiana con Luca Argentero, ma trasferisce la storia a Minneapolis. Rinnovata già per una seconda stagione - L a serie italiana Doc – Nelle tue man i, con protagonista Luca Argentero, ha attraversato l’oceano per conquistare anche il pubblico americano.

Luca Percassi: “Per l’Atalanta questa è stata un'altra stagione straordinaria” - Bergamo – Un’altra stagione straordinaria per l’Atalanta. Parola dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, intervenuto martedì sera a Roma all’evento del 'Charity gala dinner' organizzato dalla Lega Serie A.

Erling Haaland compie 25 anni! Tanti i tifosi e gli appassionati del mondo del calcio che hanno fatto gli auguri al bomber del Manchester City. E la sua risposta è tutta da ridere Vai su Facebook

Calcio a 5, Luca Valentini rinnova col Forlì: grinta, versatilità e cuore per un’altra stagione; Basket serie A2 | Libertas, ecco Valentini. E Tozzi rinnova per due stagioni: Felice di proseguire qui; Il Cuccurano conferma Ordonselli e punta alle posizioni di vertice.

Il Bcl affida la regia a Luca Valentini: chiuso il roster per la prossima stagione - Playmaker classe ’97 con esperienza in A2 e B nazionale, è l’ultimo tassello del gruppo biancorosso: viene da Imola ... Scrive luccaindiretta.it