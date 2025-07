Cajuste vicino all’addio | verso il Neom club della città in costruzione

Jens Cajuste è vicinissimo a salutare il Napoli per un progetto ambiziosissimo, quello del Neom. Il club saudita vuole avvicinarsi alle grandi potenze del calcio arabo e iniziare un nuovo progetto ambiziosissimo Il Neom punta il calcio europeo Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Amadou Kone, Ahmed Hegazy, Marcin Bulka e l’allenatore Christophe Galtier. Tanti i talenti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: neom - cajuste - club - vicino

Offerta da parte del Neom, club della Saudi Pro League, per Cajuste A riportarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: prestito oneroso le cui cifre si aggirano intorno ai 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 7 Le parti sono vicine e l’ Vai su Facebook

Offerta da parte del Neom, club della Saudi Pro League, per Cajuste A riportarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: prestito oneroso le cui cifre si aggirano intorno ai 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 7 Le parti sono vicine e l’ Vai su X

Napoli, Cajuste verso l'Arabia Saudita: vicino l'accordo con il Neom, le cifre; Cajuste-Neom, nuova offerta al Napoli: la risposta di De Laurentiis. Cifre e formula; Cajuste pronto a lasciare il Napoli: offerta dall'Arabia Saudita, le cifre dell'affare e tutti i giocatori in uscita.

Cajuste vicino all’addio: verso il Neom, club della città in costruzione - Jens Cajuste è vicinissimo a salutare il Napoli per un progetto ambiziosissimo, quello del Neom. Come scrive dailynews24.it

Nuova offerta dei sauditi per Cajuste: prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto a 7. Il Bologna vuole Zanoli (Moretto) - Cajuste e Zanoli sono due nomi in uscita dal Napoli: il club azzurro prova a vendere il primo in Arabia, sul secondo c'è il Bologna ... Si legge su ilnapolista.it