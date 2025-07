Caivano | Incastrati dalle nuove telecamere Carabinieri arrestano 2 pusher minorenni

CAIVANO, 30 LUGLIO 2025 – Viaggiavano a bordo di una piccola utilitaria bianca e gestivano un’attivitĂ di spaccio in modalità “delivery”, nascondendo la droga nelle campagne per poi prelevarla solo al momento della consegna. I protagonisti sono due ragazzi di 17 anni, entrambi residenti nell’area di Caivano, arrestati dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i militari è stato proprio il veicolo, notato piĂą volte nei pressi di zone isolate. Decisivo per l’operazione il sistema di videosorveglianza del “Progetto Caivano”, che ha permesso di ricostruire gli spostamenti dell’auto e di individuare il punto di ritiro della droga in via Garigliano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

