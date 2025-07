Caivano droga su ordinazione | arrestati due 17enni grazie alle telecamere del Progetto Caivano

Spaccio in modalità “delivery”, come ormai da prassi nelle piazze di droga piĂą organizzate. Due ragazzi di 17 anni, entrambi residenti a Caivano, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia locale con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due era incensurato, l’altro giĂ noto alle forze dell’ordine. Dopo le formalitĂ di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, droga su ordinazione: arrestati due 17enni grazie alle telecamere del “Progetto Caivano”

In questa notizia si parla di: caivano - droga - arrestati - ordinazione

Droga tra Caivano, Afragola e Cardito: cinque arresti per traffico di stupefacenti - Colpo al traffico di droga nell’area nord di Napoli. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 maggio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Afragola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque soggetti residenti tra Caivano e […] L'articolo Droga tra Caivano, Afragola e Cardito: cinque arresti per traffico di stupefacenti sembra essere il primo su Teleclubitalia.

I clan di Caivano riciclavano i soldi di droga e pizzo giocando a “10 e Lotto”: 7 arresti - Sette arresti nei clan Sautto-Ciccarelli e Angelino-Gallo di Caivano, nella provincia di Napoli: secondo gli inquirenti, avrebbero riciclato i proventi illeciti di spaccio ed estorsioni nel "10 e Lotto".

Caivano, delivery della droga: nascondiglio trovato con le telecamere, arrestati due 17enni - I carabinieri hanno arrestato due 17enni a Caivano (Napoli): grazie alle telecamere è stato individuato il luogo dove tenevano la scorta di droga da vendere.

#Cardito #Caivano - Maxi blitz anti-camorra a Cardito: 16 arresti all’alba. Estorsioni, droga e armi per controllare il territorio. I soggetti coinvolti sono accusati di reati aggravati dal metodo mafioso. Il clan nel mirino operava tra Cardito e le zone limitrofe. #Cro Vai su Facebook

Caivano, delivery della droga: nascondiglio trovato con le telecamere, arrestati due 17enni; Caivano, tentato di riattivare una piazza di spaccio al Parco Verde: tre arresti e sequestro di droga; Business della droga da 500mila euro al mese: 50 arresti | TUTTI I NOMI.

Caivano, delivery della droga: nascondiglio trovato con le telecamere, arrestati due 17enni - I carabinieri hanno arrestato due 17enni a Caivano (Napoli): grazie alle telecamere è stato individuato il luogo dove tenevano la scorta di droga da vendere ... Secondo fanpage.it

Due minorenni arrestati a Caivano per spaccio di droga con un sistema di consegne a domicilio - Due 17enni arrestati a Caivano per spaccio di cocaina e crack con un servizio di consegna nascosto tra terreni agricoli, smascherati grazie alle telecamere del progetto Caivano e ai controlli dei cara ... Lo riporta gaeta.it