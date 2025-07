Cagliari operaio cade da un’altezza di sei metri in un cantiere stradale | muore in ospedale

Michele Fuedda, 39 anni, è stato ricoverato in tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu, dove è deceduto nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cagliari, operaio cade da un’altezza di sei metri in un cantiere stradale: muore in ospedale

Paura a #Capoterra sulla ss 195bis, operaio cade da sei metri: è in pericolo di vita. L'uomo, 39enne, è stato immediatamente trasportato all'ospedale #Brotzu di #Cagliari Vai su X

