Caduta in moto a Zevio | ferito portato d' urgenza in ospedale

Una persona è stata portata d'urgenza in ospedale, dopo un incidente avvenuto nel Comune di Zevio.Stando a quanto appreso, intorno alle 13.30 si sarebbe verificata una caduta autonoma in moto in via Euclide, nei pressi della frazione Campagnola, con una dinamica al vaglio della polizia locale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

