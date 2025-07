Caduta in moto a Zevio | cinquantenne ferito portato d' urgenza in ospedale

Una persona è stata portata d'urgenza in ospedale, dopo un incidente avvenuto nel Comune di Zevio.Stando a quanto appreso, intorno alle 13.30, un cinquantenne della zona di San Giovanni Lupatoto, alla guida din una moto Guzzi di media cilindrata, stava percorrendo via Euclide, il tratto di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

