Cacofonia al governo Meloni sospesa Foti | Prematura l’idea di usare il Pnrr

PiĂą che un governo, una cacofonia permanente sui dazi, mentre Meloni tace in attesa di vedere il risultato di una partita in cui non ha un ruolo, tanto meno quello . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cacofonia al governo, Meloni sospesa. Foti: «Prematura l’idea di usare il Pnrr»

In questa notizia si parla di: cacofonia - governo - meloni - sospesa

Cacofonia al governo, Meloni sospesa. Foti: «Prematura l’idea di usare il Pnrr»; Dazi, armi, soldi e gas, con Trump l’intesa è solo una: l’Ue paga.

Cacofonia al governo, Meloni sospesa. Foti: «Prematura l’idea di usare il Pnrr» - Bilancio (Politica) Più che un governo, una cacofonia permanente sui dazi, mentre Meloni tace in attesa di vedere il risultato di una partita in cui non ha un ruolo, tanto meno quello di «pontiera». Riporta ilmanifesto.it

Meloni, dal governo impegno straordinario contro le droghe - Politica Meloni, dal governo impegno straordinario contro le droghe 'Investimenti record da 165 milioni di euro. Come scrive ansa.it