“Sì, l’antisemitismo in Europa è un male antico. Ma ricordiamoci almeno che nessun palestinese ha mai perseguitato gli ebrei. Noi cristiani europei, invece, l’abbiamo fatto spesso e volentieri “. Così il filosofo Massimo Cacciari interviene a L’aria che tira (La7), commentando l’aggressione subita da Elie Sultan, 52enne francese di religione ebraica, colpito domenica sera all’autogrill di Lainate, a una ventina di chilometri da Milano. “È chiaro che comportamenti come quelli di Netanyahu – osserva Cacciari – non facilitano i rapporti con i palestinesi, né con il mondo arabo o con l’islam. E tendono a rendere tra di noi i rapporti sempre più tesi e polemici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Mai un palestinese ha perseguitato gli ebrei, noi cristiani europei sì”