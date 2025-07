Caccia al branco anti-ebrei spunta la versione dei 4 identificati | Siamo stati aggrediti dal francese

Milano, 30 luglio 2025 – Due gruppi arrivati insieme e ripartiti insieme su due macchine. Una decina in tutto. Due gruppi formati da persone di origini palestinesi  legate da rapporti di parentela e amicizia. Tra loro c’era anche una famiglia di quattro persone: marito e moglie sulla sessantina e due figli, entrambi nati a Milano. E sono proprio loro, stando a quanto risulta, i primi quattro identificati della Digos nell’inchiesta sull’ aggressione antisemita avvenuta domenica all’ autogrill Villoresi Ovest sulla A8. Ebrei insultati e malmenati in autogrill a Lainate: "Assassini, qui non siamo a Gaza, andate a casa vostra" L’altra versione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it