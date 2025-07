Caaf Cgil | Attenzione agli sms truffa

Il centro di assistenza fiscale Caaf Cgil Emilia-Romagna di Piacenza informa i propri utenti di un tentativo di frode attualmente in corso tramite sms con il seguente testo: «Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Caf Centro Assistenza Formativa al numero 8938939901 per comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: caaf - cgil - attenzione - agli

