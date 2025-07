Buoni libro aumentano gli importi | domande online fino al 12 settembre

Roma, 29 luglio 2025 – Roma Capitale amplia il sostegno alle famiglie per il nuovo anno scolastico, aumentando in modo significativo gli importi dei buoni libro, destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi IeFP, con Isee fino a 15.493,71 euro. Gli importi salgono da 173 a 200 euro per le classi I della secondaria di primo grado, classi I e III della secondaria di secondo grado e IeFP (fascia 1), e da 150 a 170 euro per le classi II e III della secondaria di primo grado, classi II, IV e V della secondaria di secondo grado e IeFP (fascia 2). I buoni, che si possono richiedere fino al prossimo 12 settembre, sono destinati all’acquisto di libri cartacei e digitali, dizionari, narrativa (anche in lingua straniera), software, dispositivi e materiali scolastici come stampanti, notebook e tablet. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it