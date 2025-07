Buongiorno non migliora | il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte

Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore È un vecchio pallino di Conte"> Il difensore del Napoli Buongiorno continua a non migliorare. Conte è pronto a portare in Campania un vecchio obiettivo. La scorsa stagione del Napoli è stata quella del riscatto. Dopo un’annata difficile come quella del 202324, il club ha voltato pagina puntando tutto su Antonio Conte. Il tecnico pugliese, con il suo stile diretto e metodico, ha rimesso ordine dentro e fuori dal campo. Il risultato? Uno scudetto arrivato all’ultima giornata, al termine di un campionato vissuto col fiato sospeso. A fare la differenza è stato lo spirito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte

In questa notizia si parla di: conte - napoli - buongiorno - difensore

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà: «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Niente ritiro, lascia Napoli entro il 30 luglio Un addio a sorpresa, Conte non lo allenerà più: "A Castel di Sangro non vengo" Ha deciso di lasciare il club partenopeo all'età di 26 anni https://bit.ly/4m8AzK4 Vai su Facebook

Infortunio Buongiorno, lesione all'adduttore per il difensore del Napoli: stagione finita; Buongiorno, altro infortunio: cosa si è fatto e tempi di recupero; Fantacalcio, quando torna Buongiorno? Il rientro previsto per il difensore del Napoli.

Infortunio Buongiorno, quando torna e quante partite salta: le condizioni del difensore del Napoli - Nuovo problema fisico per il difensore di Conte contro il Torino: le sue condizioni e quando torna in campo. goal.com scrive

Napoli, Buongiorno non è ancora guarito: c’è un serio rischio - Alessandro Buongiorno potrebbe clamorosamente saltare la prima di campionato contro il Sassuolo a causa di un infortunio. Come scrive internapoli.it