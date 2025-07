Buffy e il villain inaspettato | la caduta di un personaggio sorprendente

La trasformazione di Willow Rosenberg in una figura antagonista rappresenta uno degli sviluppi più sorprendenti e complessi della serie Buffy the Vampire Slayer. La sua evoluzione da personaggio timido e insicuro a potente strega oscura evidenzia come le scelte fatte nel corso delle stagioni abbiano contribuito a delineare un percorso verso il villainy. Questo approfondimento analizza le tappe fondamentali che hanno portato Willow a diventare la Big Bad della sesta stagione, con particolare attenzione alle sue motivazioni, ai rischi assunti e alle conseguenze delle sue azioni. l’uso della magia oscura da parte di willow: un percorso iniziato nella seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Buffy e il villain inaspettato: la caduta di un personaggio sorprendente

