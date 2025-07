Enzo Bucchioni si è pronunciato in merito al mancato rinnovamento totale dell’Inter dopo l’esito della scorsa stagione, sottolineando i motivi della scelta di Giuseppe Marotta. IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva sulla situazione in casa Inter: «La realtà l’ha spiegata chiaramente Marotta. L’Inter deve rinnovare, ma ripartire solo dai giovani comporta i rischi che si sta assumendo ora la Juventus. Questo è un esito che Marotta intende evitare, per questo punta sul ‘conservare’, aggiungendo poi calciatori di qualità come Lookman. Parlerei di un ‘fine ciclo mascherato ‘, con l’intenzione di non stravolgere la rosa in termini generali». 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Bucchioni non ha dubbi: «Inter vuole mascherare un problema! Ciclo finito»