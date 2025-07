Bring Her Back – Torna da me recensione | il secondo film dei fratelli Philippou è un horror spiazzante

La nostra recensione di Bring Her Back – Torna da me, secondo film dei fratelli Philippou con una magnifica Sally Hawkins nei panni di una madre oscura e degenerata: un horror che gronda dolore e sangue, tanto disturbante quanto spiazzante. L’hanno fatto di nuovo. Bring Her Back – Torna da me (ma il sottotitolo italiano è un po’ fuorviante e non necessario) è l’opera seconda degli australiani Danny e Michael Philippou dopo quell’esordio – a tratti folgoranti – che era Talk to Me. Stavolta però il territorio dell’horror atmosferico viene lasciato da parte per entrare con un piede nel body horror e con l’altro nel film demoniaco-rituale, il tutto parlando di legami e retaggi famigliari, di maternitĂ (e a sua volta dell’essere figli) e soprattutto dei tanti demoni interiori (e non) della crescita tra elaborazione del lutto e abusi fisici ed emotivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Bring Her Back – Torna da me, recensione: il secondo film dei fratelli Philippou è un horror spiazzante

In questa notizia si parla di: bring - back - torna - philippou

A24 presenta Bring Her Back, horror con Sally Hawkins come madre inquietante - Nel panorama cinematografico si affaccia un nuovo progetto che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre A24 annuncia la diffusione del trailer di Bring Her Back.

Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me - Le prime immagini del prossimo lungometraggio diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou, in uscita al cinema a fine maggio.

Bring Her Back | Un nuovo incubo firmato Philippou’s brothers - A24 ha diffuso in rete il nuovo inquietante trailer di Bring Her Back, il nuovo horror diretto dai fratelli Philippou.

Arriva oggi nelle sale italiane Bring Her Back: Torna da Me, il nuovo horror di Danny e Michael Philippou. Nelle scorse settimane abbiamo avuto la possibilità assistere all’anteprima del film grazie a Sony Pictures Italia e @Eagle_Pictures Segue la nostra rece Vai su X

"Il film horror che vi tormenterĂ a lungo." #BringHerBack - Torna Da Me, dai visionari registi di "Talk To Me", Danny e Michael Philippou, dal 30 luglio... Vai su Facebook

Bring Her Back - Torna da me è la conferma che i Philippou sono i nuovi maestri dell'orrore; Bring Her Back, la recensione: l'elaborazione del lutto nel nuovo horror dei fratelli Philippou; Con Danny e Michael Philippou dentro Bring Her Back.

Bring Her Back - Torna da me è la conferma che i Philippou sono i nuovi maestri dell'orrore - Un film straziante sul dolore e sulla perdita diretto da due fratelli che dell'argomento hanno fatto il loro cavallo di battaglia, un fantastico body horror demoniaco per stomaci veramente forti ... wired.it scrive

Bring Her Back - Torna da me: da domani al cinema l’horror targato A24 distribuito da Eagle Pictures - Il film è diretto da Danny Philippou e Michael Philippou (Talk to Me). Come scrive corrieredellosport.it