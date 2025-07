Brignone si opera per velocizzare il recupero | Un momentaneo passo indietro per farne presto tanti avanti

Federica Brignone ha subìto un nuovo intervento per velocizzare il recupero articolare a quasi quattro mesi dall'operazione dello scorso 3 aprile: "Un momentaneo passo indietro per farne presto tanti avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Brignone, nuovo intervento in artroscopia per velocizzare il recupero - La campionessa della Coppa del mondo tornata dopo quasi 4 mesi in sala operatoria ("operazione perfettamente riuscita") per migliorare il range di movimento del ginocchioÂ

