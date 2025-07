Brianza fortunata | vinti oltre 6 mila euro al 10eLotto

La dea bendata torna a baciare la Brianza. Come riporta Agipronews, nell'ultimo concorso del 10eLotto di martedì 29 luglio, a Nova Milanese, un giocatore ha vinto oltre 6 mila al 10 euro grazie a un 6 oro. La giocata è stata effettuata nella ricevitoria di via Maurizio Maccantelli.Si festeggia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

