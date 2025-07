Brescia scontro sull’intitolazione a Sergio Ramelli | la sinistra esce dall’aula FdI attacca

Milano, 30 luglio 2025 – Il nome di Sergio Ramelli, giovane attivista del Fronte della Gioventù morto nel 1975 dopo un’aggressione a colpi di chiave inglese da parte di un commando vicino all’Avanguardia Operaia, è sempre destinato a suscitare polemiche politiche, anche a 50 anni dal decesso. Soprattutto quando si parla di intitolare qualche luogo pubblico al ragazzo, studente al Molinari quando morì, vittima della violenza di estrema sinistra. Apertura della mostra dedicata a Sergio Ramelli durante l’evento 'Le idee hanno bisogno di coraggio’, in ricordo di Sergio Ramelli a 50 anni dal suo assassinio presso Palazzo Lombardia a Milano, 28 aprile 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sergio Ramelli, che fine hanno fatto i suoi assassini - Li chiamavano «gli idraulici». Non erano capaci di riparare un lavandino. Però sapevano usare la Hazet 36: una chiave inglese lunga e pesante, ideale per spaccare la testa ai «fascisti».

Mozione in consiglio comunale per intitolare una via alla memoria di Sergio Ramelli - Presentata, in consiglio comunale, una mozione per intitolare una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli, il giovane milanese assassinato nel 1975 per le sue idee politiche, durante uno dei periodi più bui della storia italiana del dopoguerra, i cosiddetti “Anni di piombo”.

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano - È stata chiesta la conferma in secondo grado delle condanne a 4 mesi a carico di 13 esponenti dell'estrema destra per aver fatto saluti romani il 29 aprile del 2018 al corteo in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.

Brescia, scontro sull'intitolazione a Sergio Ramelli: la sinistra esce dall'aula, FdI attacca; Brescia premiata per aver intitolato una formella a Sergio Ramelli

Brescia, scontro sull’intitolazione a Sergio Ramelli: la sinistra esce dall’aula, FdI attacca - Seduta movimentata in consiglio provinciale, dove era all’ordine del giorno la discussione della proposta dei meloniani per dare il nome a un bene pubblico dello studente missino morto dopo l’aggressi ... Riporta ilgiorno.it

Stabile della Provincia dedicato a Ramelli: non passa la proposta in consiglio - La mozione aveva suscitato aspre critiche di cittadini e associazioni, è naufragata a causa delle proteste di metà dei consiglieri. quibrescia.it scrive