Brad Pitt la parrucca di Cliff Booth fa impazzire il web | il nuovo look nel sequel divide i fan

Il primo look di Brad Pitt nel sequel di C'era una volta a. Hollywood ha generato una valanga di commenti online: l'attore √® irriconoscibile nei panni di Cliff Booth con una vistosa parrucca bionda. Dopo il successo di C'era una volta a. Hollywood, Brad Pitt √® pronto a tornare nei panni di Cliff Booth, ma il suo nuovo look per il sequel ha gi√† acceso il dibattito sul web. L'attore √® stato avvistato nei giorni scorsi sul set a Los Angeles, dove ha sfoggiato una parrucca bionda che ha lasciato di stucco i fan, tanto da far diventare "Brad Pitt wig" una delle tendenze del momento sui social. Il look biondo spettinato di Brad Pitt spiazza il pubblico Pitt, premio Oscar per il ruolo originale di Booth, √® apparso con un outfit molto simile . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Brad Pitt, la parrucca di Cliff Booth fa impazzire il web: il nuovo look nel sequel divide i fan

