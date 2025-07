Brad Pitt baffi lecca lecca e parrucca improbabile di nuovo nei panni di Cliff Booth | prime foto dal set

Hanno preso ufficialmente il via le riprese dello spinoff The Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt torna a indossare i panni dell'eccentrico stuntman. con qualche piccolo cambiamento nel look. Cliff Booth è tornato. Brad Pitt torna a calarsi nei panni dello stuntman dal passato oscuro nelle prime foto dal set di The Adventures of Cliff Booth, spinoff del cult di Quentin Tarantino C'era una volta a. Hollywood che David Fincher dirige per Netflix. Il look sfoggiato dal divo è coerente con quanto mostrato in precedenza, a eccezione di un paio di baffoni e un'improbabile parrucca bionda che Pitt sfoggia con nonchalance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

