Il Banco Bpm liberato dai lacci della passivity rule torna in gioco come attore del risiko bancario. Nell'istituto guidato da Giuseppe Castagna, tra l'altro, c'è un secondo azionista sempre piĂą forte: Davide Leone, a capo della Davide Leone & Partners, si è di recente rafforzato nel capitale (tra azioni e derivati) raggiungendo quota 8,2 per cento. Proprio lui, all'Ansa, rilancia Piazza Meda come attore del risiko specificando che, dopo la fine dell'offerta di Unicredit, qualsiasi attore voglia puntare a scalare Bpm dovrĂ partire con una base d'asta di almeno 15 miliardi di euro o comunque non inferiore all'offerta di Andrea Orcel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bpm? La base d’asta è 15 miliardi"