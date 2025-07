Bovo a InterTV | C’è grande soddisfazione vogliamo dimostrare il nostro valore Serie C? Sfida importante

Bovo Inter, sul canale nerazzurro l’intervista al classe 2005 dal ritiro: «Conosco i compagni da anni, c’è sintonia». Leonardo Bovo, centrocampista classe 2005, è uno dei volti giovani su cui l’ Inter ha deciso di puntare per la nuova avventura della squadra U23, pronta a debuttare nel campionato di Serie C. Intervistato da Inter TV, il talento nerazzurro ha raccontato sensazioni, obiettivi e prospettive personali all’interno di un progetto che rappresenta una svolta storica per il club. « Il ritiro in montagna è andato bene. Si fa fatica, si lavora, ma ci serve, ne abbiamo bisogno», ha spiegato Bovo. 🔗 Leggi su Internews24.com

