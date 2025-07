Pare non ancora deciso il destino dei 39 pini ancora in piedi su viale Romagna a Lido di Savio. La lunga battaglia tra amministrazione comunale e gruppo di cittadini che li difendono, va avanti. E dopo i 10 alberi abbattuti il 17 luglio scorso, il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi chiede alla giunta, ieri in consiglio comunale con un question time, se "ucciderà o tutelerà " i rimanenti. Sostenuto da diversi cittadini che vorrebbero assistere alla discussione dell’interrogativo direttamente in aula. Ma in conferenza dei capigruppo, fa sapere il presidente dell’assise Daniele Perini, si è deciso altrimenti, concedendo solo l’aula preconsiliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Botta e risposta Ancisi-Cameliani. A fine agosto le prove di trazione