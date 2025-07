Borsa | Milano chiude in rialzo con le banche svetta Intesa

La Borsa di Milano archivia la seduta in maglia rosa con al spinta delle banche. Il Ftse Mib sale dello 0,98% e consolida i 41mila punti. In testa Intesa Sanpaolo (+4,39%) dopo la semestrale. Sale poi Bper (+3,14%) che ha chiuso l'opas sulla Popolare di Sondrio (+1,72%). Buon passo anche per Mps (+2,9%) impegnata nell'ops su Mediobanca che guadagna l'1,78% alla vigilia dei conti. Poco mossa Leonardo (+0,19%) che a scambi chiusi ha comunicato la finalizzazione dell' acquisizione di Iveco Defence Vehicle. In fondo al listino Amplifon (-25,4%) che soffre dopo il taglio della guidance. Vendite su Recordati (-4,3%), anch'essa penalizzata dai conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

