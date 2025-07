Borsa | Milano apre in calo -0,12%

Avvio in calo per le Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,12% a 41.184 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

Borsa di Milano chiude in calo: banche in difficoltĂ e focus su trimestrali - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Borsa di Milano chiude in calo: pesano le banche e il consolidamento del settore - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Borsa Milano apre in rosso con l'Europa. Focus su conti Eni e Webuild - Le Borse europee e Piazza Affari avviano l'ultima seduta della settimana nel segno meno, risentendo di qualche presa di profitto, che ha condizionato anche i mercati asiatici. Si legge su finanza.repubblica.it

Borsa: Milano apre in calo dell'1% - 1,6%) e gli industriali con Stellantis e Stm (- Segnala ansa.it