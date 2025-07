Borsa | Milano allunga il passo +1,23% con Intesa in luce

La Borsa di Milano allunga il passo nel finale di seduta con il Ftse Mib che consolida i 41.000 punti (41.737) e sale dell'1,23%. A spingere il listino le banche con Intesa Sanpaolo in prima fila (+4,6%) in scia ai conti. A seguire Bper (+3,95%) che ha chiuso l'opas sulla Popolare di Sondrio (+2,33%). Bene poi Mps (+2,69%) impegnata nell'ops su Mediobanca (+1,68%). Sul versante opposto soffre Amplifon (-25%) dopo il taglio della guidance. Cede dopo i conti anche Recordati (-3,59%). Sotto vendita poi Stellantis (-3,45%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano allunga il passo (+1,23%) con Intesa in luce

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

Borsa: Milano allunga il passo (+1,5%), sprint di Iveco e Bper. Sotto pressione Stellantis dopo i conti del semestre #ANSA Vai su X

Borsa oggi 30 luglio: gli occhi dell’Europa su Fed e Pil. Milano tiene con Iveco in rally, tonfo Amplifon – DIRETTA - Le Borse oggi, 29 luglio 2025 di Marzia Redaelli 29 luglio 2025 L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati ... Come scrive informazione.it