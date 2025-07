Borsa | l' Europa prosegue cauta tra dati Pil e attesa Fed

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela con i dati in chiaroscuro del pil delle principali economie europee e dell' eurozona mentre il primo trimestre certifica la corsa dell'economia americana. L'indice d'area del Vecchio Continente naviga sulla parità con il tech che tiene a galla i listini mentre la lente della giornata è sulla Fed che lascerà i tassi fermi. Tra le singole Piazze la migliore resta Milano (+0,84% il Ftse Mib a 41.580 punti) con i bancari in spolvero e la prima fila di Intesa Sanpaolo (+3,89%) dopo la semestrale. Parigi sale dello 0,38%, Francoforte dello 0,15%. Madrid è in calo (-0,18%) così come Londra (-0,28%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prosegue cauta tra dati Pil e attesa Fed

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - di Redazione JuventusNews24 Borsa Juve, le azioni bianconere continuano a spiccare il volo! Terzo giorno di crescita economica per il club, che registra dati da record!.

Borsa asiatica: Seul in testa, Tokyo in calo, attesa per Bce e dati USA - Borsa asiatiche cautamente positive con la maggior parte dei listini in rialzo frazionale ad accezione di Tokyo (-0,5%).

Wizz Air crolla in Borsa dopo la pubblicazione dei dati finanziari - Giorno nero per la compagnia aerea low cost Wizz Air che crolla alla Borsa di Londra dopo avere pubblicato i risultati per l'anno finanziario 2025.

