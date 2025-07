Borsa | l' Europa chiude cauta in attesa della Fed

Le Borse europee chiudono caute in attesa della Fed e dopo i dati in chiaroscuro sul pil di Germania, Francia e Italia, con la crescita sopra le attese di quello francese e la contrazione di quello italiano e tedesco. Parigi segna un marginale +0,06% con il Cac 40 7.861 punti. Francoforte guadagna lo 0,19% con il Dax a 24.262 punti. Londra è piatta (+0,01%) con il Ftse 100 a 9.136 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude cauta in attesa della Fed

Borsa di Tokyo in rialzo: tecnologia traina il Nikkei, attesa per i negoziati USA-Cina - La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni col segno più, trainata dagli acquisti sulla tecnologia, in scia alle indicazioni incoraggianti dal comparto sul Nasdaq Usa, e in attesa dell'avvio dei negoziati tra Pechino e Washington sul commercio globale.

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza con la spinta degli indici Usa e attesa sui tassi cinesi - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in aumento, seguendo la fase rialzista degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano alle prossime negoziazioni dell'amministrazione Trump sul commercio globale, mentre è attesa la decisione sui tassi di riferimento in Cina.

Borsa di Tokyo apre in calo: Nikkei perde l'1,11% in attesa dei negoziati Giappone-USA - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in calo, in scia alla contrazione a Wall Street, dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, e in attesa dell'avvio del terzo round dei negoziati sul commercio, tra la delegazione del Giappone e l'amministrazione Trump a Washington.

Borsa: l'Europa chiude cauta in attesa della Fed; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1%) trainato dalle banche, tonfo di Amplifon post-conti; Piazza Affari in “maglia rosa” chiude a +1%. Intesa Sp tira volata alle banche, crolla Amplifon.

