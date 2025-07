Borsa | Europa incerta dopo i dati sul Pil tonfo Worldline

L'Europa prosegue in ordine sparso dopo i dati in chiaroscuro sul pil di Germania, Francia e Italia, con la crescita sopra le attese di quello francese e la contrazione di quello italiano e tedesco. Parigi sale dello 0,1%, Milano dello 0,3% mentre Francoforte cede lo 0,1% e Londra lo 0,4%, in attesa, alle 11, del pil dell'Eurozona. Positivi i future su Wall Street, in vista del pil Usa e delle decisioni sui tassi della Fed. I segnali di debolezza sulla crescita europea nel trimestre sostengono i titoli di Stato, che guardano a possibili nuovi interventi della Bce sui tassi. I rendimenti dei Btp scendono di 2 punti base, al 3,49%, mentre lo spread con il Bund è stabile a 81 punti base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net