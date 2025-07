Borsa | Asia incerta con la proroga sui dazi cinesi e la Fed

Borse asiatiche in ordine sparso con gli investitori che registrano con favore il dialogo tra Usa e Cina, con la probabile estensione della tregua sui dazi in scadenza il 12 agosto, e aspettano le decisioni della Fed, che questa sera dovrebbe continuare a mantenere i tassi fermi anche se con possibili crescenti divisioni interne. Tokyo è poco mossa (-0,06%), Hong Kong cede l'1,5%, Shanghai l'1,2% e Shenzhen lo 0,2% mentre Seul (+0,8%) e Sydney (+0,6%) sono in rialzo. Progressi marginali anche per i future su Wall Street e sull' Europa, con gli investitori che attendono i dati sul pil Usa del secondo trimestre, preceduto in mattinata da quello tedesco e dell'eurozona, accompagnati dai risultati di colossi del calibro di Meta e Microsoft, seguiti domani da Amazon ed Apple mentre sulle due sponde dell'Atlantico continuano ad affluire le trimestrali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con il mercato che guarda con cautela alle trattative sul commercio globale gestite dall'amministrazione Trump dopo l'imposizione dei dazi, mentre pesa sulla fiducia degli investitori il declassamento dalla tripla A del rating sul debito sovrano americano, da parte dell'agenzia di valutazione Moody's.

