borghi municipio pronto nel 2026

di Ermanno Pasolini A Borghi procede celermente la costruzione ex novo del palazzo municipale in piazza Lombardini sulle ceneri del vecchio stabile, demolito interamente. Un iter burocratico lungo oltre 20 anni. Nel 2021 era stato tolto il vincolo della Soprintendenza di Ravenna per il palazzo municipale del paese collinare che 20 anni fa era stato chiuso in quanto pericolante e non più sicuro per i dipendenti che lavoravano all'interno e per il pubblico. Così gli uffici vennero trasferiti in una abitazione privata, attigua alla vecchia struttura. Dice il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni, eletto nel 2019 e riconfermato nel 2024, il primo di centrodestra nella storia di Borghi: "Alla fine del 2019 scadeva il vecchio contratto d'affitto di circa 18mila euro annuali nella sede provvisoria degli uffici, poi rinnovato.

