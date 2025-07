Bonus sport 2025 contributo per i figli | da quando le domande per i 300 euro

Al via il bonus sport 2025 della dote famiglia per le attivitĂ ricreative dei figli dopo l'apertura della piattaforma di domanda degli enti e delle associazioni interessate a organizzare i corsi. La misura consente di richiedere un contributo di 300 euro per ciascun figlio iscritto ad attivitĂ svolte presso le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le societĂ sportive dilettantistiche (Ssd), gli Enti del terzo settore e le Onlus in ambito sportivo. La prima fase delle domande riguarda proprio questi enti che dovranno assicurare la propria disponibilitĂ a organizzare corsi di sport o attivitĂ ricreative a favore dei minori.

