Sotto la guida del riconfermato tecnico Vitaliano Bonuccelli (nella foto) il San Donato Tavarnelle ha ripreso a sudare con l’obiettivo dichiarato di consolidare la propria posizione nella categoria. Anche quest’anno la compagine del presidente Andrea Bacci, mira a un campionato lontano dalle acque agitate. Una scelta consapevole, dettata dalla volontĂ della societĂ di costruire un percorso solido e duraturo, con giocatori selezionati dal ds Tommaso Ghinassi. "Ripartiamo – ha detto Bonuccelli – con una squadra in parte cambiata e giovane, al quale servirĂ lavorare subito per colmare il gap di esperienza e tecnica, oltre a fare gruppo come l’anno scorso, mantenendo la fase difensiva e migliorando quella realizzativa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bonuccelli detta le regole: "San Donato devi lottare"

