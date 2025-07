Bonifico istantaneo | cos’è quanto costa e come evitare errori

Arriva la guida dell’Associazione bancaria italiana (Abi) per fare chiarezza su cos’è, come funziona e come evitare errori se si fa un bonifico istantaneo. Dopo l’obbligo a carico delle banche di mettere a disposizione dei correntisti lo strumento di pagamento in uscita e di applicare lo stesso costo del bonifico ordinario, infatti, ciascuno può effettuare un bonifico istantaneo a qualsiasi ora e in qualunque giorno della settimana. Tuttavia, molti dubbi potrebbero rimanere. Per esempio, se lo strumento si possa ritenere sicuro come mezzo di pagamento. Oppure se vi sono dei limiti di importo nell’effettuare una singola operazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

