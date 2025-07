Bologna tre indizi fanno una prova | c’è la firma di Roberto Mancini

Tre indizi, una direzione chiara. Il Bologna sceglie la concretezza senza rinunciare al coraggio. La “firma” non è visibile, ma chi ha memoria sa leggerla bene (Foto: Ansa) – serieanews.com Il Bologna sta lavorando forte, e non è solo una questione di nomi. È proprio un cambio di mentalità. Due cessioni pesanti – Beukema già salutato, Ndoye in uscita – che frutteranno circa 80 milioni di euro. Una cifra enorme per un club che, fino a due anni fa, ragionava in modo molto diverso. Ma il salto è stato fatto, ora bisogna capire se è stato solo un rimbalzo o se si può iniziare a correre sul serio. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Bologna, tre indizi fanno una prova: c’è la firma di Roberto Mancini

