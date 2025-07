Bologna spaccio e degrado in zona universitaria | 2 arresti

Bologna, 30 luglio 2025 - Nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, gli agenti di polizia della Questura bolognese hanno arrestato due persone durante un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla zona universitaria. Le operazioni si sono concentrate in aree ritenute sensibili come piazza Verdi, via Zamboni, via Petroni e le strade adiacenti, luoghi che durante l’estate — complice l’assenza degli studenti — diventano terreno fertile per episodi di degrado, spaccio e consumo eccessivo di alcolici. Il primo arrestato è un cittadino senegalese di 27 anni in Piazza Scaravilli, nel cuore della zona universitaria di Bologna, durante un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dalla Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

